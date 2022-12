En pleurs, la star de téléréalité Sarah Fraisou annonce l’horrible nouvelle: «Je me suis réveillée enceinte, je me suis couchée, il n’y avait plus rien» (vidéo)

C’est une histoire que Sarah Fraisou voulait raconter. Un témoignage pour extérioriser son combat pour devenir maman et l’horrible moment vécu il y a quelques jours. « Je viens de faire ma quatrième FIV (fécondation in vitro), j’aurais aimé vous partager de la joie, mais elle n’a également pas abouti à une fin heureuse, puisque j’ai fait une fausse couche », explique dans l’une des storys Snapchat.

« Je me suis réveillée enceinte, et je me suis couchée, il n’y avait plus rien (…) Je voulais vous raconter mon histoire. J’en ressens le besoin, car ça fait un moment que je garde ça pour moi, je ne dis rien », déclare-t-elle dans ce moment confession particulièrement douloureux. « La Sarah que vous connaissez est très courageuse. Mais ça me dépasse. Je n’y arrive pas. Je sais que beaucoup de femmes qui m’ont écrit qui sont dans le même cas que moi. Il y a toujours de l’espoir, mais ça fait mal. J’ai le cœur en miettes. »