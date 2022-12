Un SDF de 43 ans vole deux rasoirs au magasin Carrefour à Herstal

Ce mercredi après-midi vers 14h, un SDF herstalien de 43 ans a volé deux rasoirs électriques pour un montant total d’une centaine d’euros. Il a été repéré par un agent de sécurité et est parti en courant. Dans sa fuite, il a perdu un des deux rasoirs mais il a été intercepté un peu plus loin par les policiers de Herstal qui ont récupéré le second rasoir volé sur lui.

Le quadragénaire est en aveux. Il a expliqué qu’il avait volé les rasoirs pour les revendre et acheter sa drogue car il n’avait plus d’argent.