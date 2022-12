Les syndicats du personnel des CPAS de Bruxelles voient les ministres se renvoyer la balle

Une délégation du Front commun syndical représentant le personnel des CPAS bruxellois a été reçue jeudi par les cabinets des ministres bruxellois Bernard Clerfayt (DéFI-Pouvoirs locaux) et Alain Maron (Ecolo-Action sociale).

Les syndicats SLFP, CGSP et CSC-services publics demandent depuis des années un refinancement structurel et durable des 19 CPAS de Bruxelles. Ils exigent la revalorisation du travail social et un investissement dans les salaires et les conditions de travail.