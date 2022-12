Le canal Seine-Nord, une aubaine pour les agriculteurs?

Prévu pour 2030, le canal Seine-Nord Europe traverse la Haute Somme et va bouleverser l’activité des agriculteurs locaux. Dans le seul département de la Somme, environ 950 hectares de terres agricoles – 2 150 hectares si on ajoute l’Oise et le Nord-Pas-de-Calais – vont être perdus au profit du canal.

Une mauvaise nouvelle pour les exploitants ? Pas forcément. Pour éviter que la perte foncière ne pèse sur les seuls agriculteurs dont les terres seront traversées par le canal, une réorganisation des propriétés est prévue. Ce grand plan, qui concerne 34 000 hectares dans la Somme, était autrefois appelé « remembrement » (voir ci-dessous). Aujourd’hui, on parle d’aménagement foncier. Il permet aux agriculteurs d’échanger des terres avec leurs voisins, afin de constituer des exploitations moins parcellaires et plus faciles à cultiver.

Une réorganisation délicate

Lancé en avril 2018, ce chantier colossal, financé par la Société du Canal Seine-Nord Europe à hauteur de 130 millions d’euros (sur 5 milliards consacrés à la construction du canal), est piloté par le Département. Les agriculteurs devraient commencer à obtenir des réponses lors du premier trimestre 2023.

« À Biaches, j’ai une exploitation faite de champs parfois très distants les uns des autres, car nous n’avons jamais connu de remembrement. J’espère que cela va me permettre de cultiver des surfaces plus grandes », explique Ludovic Legrand, agriculteur et maire de la commune. Objectif : économiser du temps de déplacement entre les différentes parcelles, mais pas seulement. « On a toujours tendance à mettre plus de semences et de produit phytosanitaires sur les petites parcelles. On perd aussi plus de temps dans les virages. »

Au contraire, pour les agriculteurs dont les exploitations sont très concentrées, l’aménagement foncier questionne. « Le canal va passer au milieu de mon exploitation, cela va forcément affecter ma manière de travailler », détaille Nicolas Fernet, agriculteur au sud de Péronne.

Un protocole de notation des terres

Autre sujet d’interrogation : la qualité des terres. « On craint forcément que les champs récupérés soient moins bons que ceux cédés », confie Ludovic Legrand. Pour éviter cela, un protocole de notation est mis en place. « Nos terres ont été notées de 1 à 10. La nº1, c’est la meilleure : du limon profond, sur terrain plat, sans caillou. Chacune de nos exploitations a donc reçu un total de points. L’objectif, c’est qu’à la fin de l’aménagement foncier, chaque agriculteur se retrouve avec le même nombre de points qu’au début. » Pour que ces évaluations soient les plus justes possible, elles ont été réalisées par les propriétaires, accompagnés d’autres agriculteurs locaux, ainsi que par des géologues. La chambre d’agriculture des Hauts-de-France, également partie prenante du processus, n’a pas répondu à nos sollicitations.

