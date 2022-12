Le Bikers’Festival, un événement ambitieux qui veut s’imposer comme la grande fête des motos

Après avoir donné une nouvelle direction aux toujours populaires Bikers’Classics, consistant désormais en des séances de roulage doublées de multiples animations, le tout en présence d’invités prestigieux, DG Sport va encore plus loin pour le millésime 2023. Si le principe de base reste inchangé, l’événement sera l’une des têtes d’affiche du nouveau Bikers’Festival le week-end des 12 et 13 août !

Ce qui s’appelle du changement dans la continuité. Si le concept des Bikers’Classics met plus que jamais les propriétaires et passionnés de motos de course anciennes à l’honneur, leur permettant d’enquiller les rondes sur le Circuit de Spa-Francorchamps deux jours durant, l’idée de placer ce véritable musée roulant encore davantage sous les feux des projecteurs a abouti à un déplacement dans le calendrier estival de la légendaire piste ardennaise.

« C’est en effet le week-end des 12 et 13 août qu’on attend la communauté de la moto classique, confirme Florian Jupsin au nom de DG Sport. Les Bikers’Classics seront l’un des ingrédients de base du nouveau Bikers’Festival, événement ambitieux qui veut rapidement s’imposer comme la grande fête des motos d’hier et d’aujourd’hui au cœur de l’été. Mais que les habitués des Bikers’Classics se rassurent, pour eux, rien ne changera, puisque la formule développée depuis 2021 est reconduite, à savoir des Track-Days avec transpondeur, mais aussi les prestigieuses parades permettant au public de vibrer en voyant débouler les gloires d’antan, les séances de dédicaces, etc… »

Les autres ingrédients des Bikers’Classics, à savoir ‘The Trial Classics’ et le revival des ‘2 Jours de Stavelot’ sur le front de l’enduro, viendront également enrichir l’offre du Bikers’Festival.

Qu’on se le dise, les Bikers’Classics ne sont nullement sacrifiés, ni menacés. Au contraire, DG Sport entend booster la participation du public et ainsi permettre à la passion de se transmettre entre générations.