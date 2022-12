Le gouvernement bruxellois adopte un Plan de lutte contre le racisme: 48 actions concrètes mises en place

Le Plan place la sensibilisation et l’information au cœur de ses actions, à travers notamment, l’histoire des discriminations séculaires à l’égard des Roms, l’histoire de l’antisémitisme, de la colonisation et leurs traces dans l’espace public; la valorisation des apports inestimables des immigré(e)s, des mouvements antiracistes et les enrichissements mutuels entre cultures de diverses origines; la déconstruction des stéréotypes racistes; l’éducation aux droits fondamentaux; le rappel à la norme interdisant le racisme et la discrimination dite raciale, le renforcement du contrôle de la législation anti-discrimination et enfin, l’application de sanctions lorsque cela s’avère nécessaire.

Il est aussi question de formation continue de nombreux acteurs aux outils existants pour prévenir et contrer le racisme et la discrimination; d’amélioration de l’accueil et de l’accompagnement des victimes, de simplification des signalements.

En marge des Assises, le gouvernement bruxellois a lui aussi lancé une multitude de consultations, soumettant ce Plan à l’avis des partenaires sociaux, du CCOJB, de la Coalition Napar et d’Unia.

Concertation avant tout

La concertation sera également de mise, si l’on en croit la secrétaire d’Etat. Le secteur associatif, qui se verra pérennisé dans son action au travers de la nouvelle règlementation bruxelloise relative au subventionnement pluriannuel restera de la partie, sera représenté au sein du futur Conseil bruxellois à la lutte contre le racisme. Cette instance sera instituée afin de rendre des avis d’initiative ou à la demande d’un(e) membre du gouvernement sur toute initiative relative à la lutte contre le racisme.

Chaque mesure du Plan est budgétée et prévoit des indicateurs de suivi. Le Plan fera l’objet d’un monitoring régulier via le cabinet de la secrétaire d’Etat à l’Égalité des chances et equal.brussels.