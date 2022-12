Belfius est la première grande banque du pays à augmenter ses taux et primes sur ses comptes épargnes

Belfius relève son taux de base et la prime de fidélité sur son compte épargne réglementé, ils passent respectivement de 0,01% à 0,35% et de 0,10% à 0,15%, annonce la banque jeudi.

Ce jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses principaux taux directeurs de 0,50 point de pourcentage, optant pour un tour de vis monétaire plus modéré que les mois passés, tout en affichant sa détermination à combattre l’inflation.

Le taux rémunérant les liquidités bancaires non distribuées en crédit remonte à 2% et celui sur les opérations de refinancement à court terme à 2,50%, au plus haut depuis fin 2008, a détaillé dans un communiqué la BCE, qui «prévoit de continuer à relever» ses taux dans les prochains mois.