La commune de Forest adopte le Contrat-logement régional pour davantage de logements abordables et de qualité

Le contrat-logement a été adopté fin novembre, le collège forestois marque ainsi son adhésion au projet porté par la secrétaire d’état bruxelloise du Logement Nawal Ben Hamou (PS).

Grâce à la signature de ce contrat-logement et le subside qui lui est alloué, un référent logement a été désigné par le Collège. Sa mission consiste à activer la remise sur le marché des logements inoccupés dénombrés sur le territoire forestois et faire le lien entre la Commune et la Région. Le contrat-logement permet également aux ménages qui résident dans des logements communaux et qui sont dans les conditions d’accès au logement social de bénéficier d’une « socialisation » de leur loyer, la Région prenant désormais à sa charge la différence entre le prix du loyer et celui qu’ils paieraient s’ils occupaient un logement social géré par une Société Immobilière de Service Public (SISP).