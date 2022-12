Clasico arrêté: Denis Dragus se défendra en appel le jour de La Gantoise – Standard

S’il sera privé, mardi prochain à l’occasion du huitième de finale de Coupe de Belgique à l’Antwerp, des services de Philip Zinckernagel et Nicolas Raskin, suspendus respectivement pour une faute grossière commise sur Rune Paeshuyse et des propos injurieux lancés à l’arbitre Wesli De Cremer à l’issue du même match à Eupen, Ronny Deila sera confronté, trois jours plus tard, pour le déplacement à Gand, dans le cadre de la 18e journée de championnat, à un autre casse-tête, bien plus épineux celui-là.

C’est que, le même jour, le vendredi 23 décembre, le dossier de Denis Dragus sera traité par le Conseil disciplinaire de l’Union belge, après que le Standard a été en appel de la décision du Comité disciplinaire, qui avait infligé à l’international roumain, sur base du rapport de l’arbitre et du match Delegate, une journée de suspension pour avoir provoqué les supporters anderlechtois à l’issue du Clasico du 23 octobre arrêté prématurément.

Lire aussi Denis Dragus provoque les supporters d’Anderlecht après l’arrêt du Clasico, Arnaud Bodart le remet à sa place (photos)

Concrètement, Denis Dragus, qui à l’heure de la comparution sera avec ses équipiers en mise au vert dans la région gantoise, pourrait louper ce rendez-vous si le Conseil disciplinaire confirme la décision prise en première instance et que celle-ci est rendue le jour même, ce qui est très probable, étant entendu, nous dit-on à la fédération, que lorsqu’il s’agit d’un degré d’appel, la sanction est applicable directement, à savoir le jour même de la décision, même s’il ne s’agit pas d’une procédure accélérée. En clair, Dragus pourrait apprendre, à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre, prévu à 20h30, qu’il ne pourra pas la disputer. Ce qui sera de toute façon le cas de Zinckernagel, qui a écopé de deux matches de suspension et qu’on ne verra dès lors plus en action cette année. Ronny Deila se serait volontiers passé de ce cas de figure.