La reconnaissance faciale pour accéder à sa voiture

Cette technologie se nomme Face Connect, et elle équipe la nouvelle Genesis GV60, un modèle haut de gamme du groupe Hyundai/Kia cousin des Ioniq 5 et EV6 distribuées chez nous. Comme sur les smartphones, l’identification biométrique paramétrable permet au conducteur de verrouiller et déverrouiller la voiture sans même avoir une clé dans la poche. Il suffit d’avoir préalablement configuré un profil d’utilisateur lors d’un premier accès à bord avec la clé physique.

Empreintes digitales

Le second volet biométrique intégré à bord de cette Genesis concerne le démarrage de la voiture par empreinte digitale. Il ne faut donc plus du tout de clé pour entrer ni pour démarrer. Les données sont stockées dans la voiture et gérées via l’interface homme-machine. Notez enfin que cette GV60 permet aussi à ses utilisateurs d’ouvrir et fermer la voiture avec leur smartphone ou leur smartwatch.