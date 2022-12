Les batteries de plus en plus chères

Si les voitures électriques sont chères à l’achat, c’est principalement en raison du prix des batteries, qui représente la moitié du prix de vente ! Et au lieu de baisser, ce dernier augmente en raison de la hausse du coût des matières premières et de l’énergie lié à la guerre en Ukraine. Selon une étude de Bloomberg, le prix du kWh est ainsi passé de 141 à 151 dollars (+7%) en un an, après dix années de baisses successives.

Métaux rares

En ce qui concerne les matières premières, les produits dérivés du lithium ont ainsi grimpé de 157% en 2022, ceux du nickel de 42% et ceux du cobalt de 37%. De quoi faire exploser le prix des batteries NMC (nickel/manganèse/cobalt) qui constituent encore la majorité des batteries vendues cette année. Pour faire face à cette situation, certains constructeurs comme Tesla, Ford ou Volkswagen se tournent vers les batteries LFP (lithium/fer/phosphate) moins chères à produire.