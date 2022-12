Un conducteur du TEC-Charleroi agressé par un passager, ce mercredi après-midi: l’agresseur éclate la vitre protectrice à coup de poing!

On sait que les conducteurs du TEC sont trop souvent confrontés à un public difficile. Ça a hélas encore été le cas pas plus tard que ce mercredi, en fin de journée. Le chauffeur de la ligne 158 s’arrête à la rue Auguste Scohy, à Aiseau-Presles. On ne sait trop encore comment les choses se sont déroulées, mais, parmi les passagers qui montent dans le véhicule, l’un d’eux se montre très irascible.

Alors que le chauffeur lui demande son titre de transport, cet homme s’énerve, il s’énerve de façon exceptionnelle, au point d’insulter le chauffeur du TEC, avant de porter au moins un violent coup de poing sur la vitre protégeant l’espace conducteur.