Il y a du changement sur l’autoroute 201 en direction de l’aéroport: il sera interdit de rouler à 120 km/h

Depuis ce jeudi, l’autoroute A201, reliant l’aéroport de Zaventem et le ring bruxellois, est devenue une route ordinaire. Si auparavant, en tant que voie rapide, on pouvait rouler à 120 km/h, ce n’est désormais plus le cas... Cette transformation entraine une limitation de la vitesse à 90 km/h mise en place pour le réaménagement de l’échangeur.

«Il y avait besoin d’une modification du statut de l’A201 et de ses bretelles d’accès et de sortie, car les autoroutes ne sont autorisées à traverser que des terrains dénivelés. Cette modification était déjà d’application sur le territoire de Bruxelles. Aujourd’hui, cela est également valable pour Zaventem et Machelen en Région flamande», explique l’Agence flamande des routes et de la circulation (AWV).