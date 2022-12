La triste histoire d’amour de Linda: son partenaire l’a quitté la veille de Noël… et a emmené la dinde avec lui!

Une « dispute idiote » a dans un premier temps complètement gâché la Noël de Linda. La raison ? Si elle ne pensait pas que cela allait prendre de telles proportions, son partenaire l’a quittée. Au-delà du fait que cette séparation est survenue la veille de la fête, Lee a emmené avec lui un tas de leurs affaires, dont la dinde et l’alcool du Réveillon de 2019 !

« Quand je n’ai pas pu le trouver dans notre chambre, j’ai supposé qu’il était déjà en bas, mais rien n’aurait pu me préparer à ce que j’étais sur le point de trouver… Il était parti et avait tout emporté avec lui. Il manquait la télévision, la bouilloire et les tasses, et quand j’ai ouvert la porte du réfrigérateur, même la dinde était partie avec tout l’alcool de Noël. J’étais sans voix. Lee avait même pris le café, le thé et le sucre pour que je ne puisse pas me préparer une boisson chaude. Alors que j’étais assise là à sangloter, je me demandais comment j’allais passer la journée », se remémore-t-elle auprès du Mirror.