Pas encore d’infrastructure d’expédition de la roche sur le site dit des vignobles à Vaulx

Le ministre Borsus a ainsi rappelé le cheminement de ce dossier. C’est ainsi le 3 novembre 2011 que Holcim Belgique introduisait une demande de permis unique visant à ouvrir et exploiter une carrière et ses dépendances en rive gauche de l’Escaut à Antoing, ainsi qu’à installer des dépendances en rive droite de l’Escaut, au lieu-dit Les Vignobles à Tournai, sur une superficie totale de 275 ha, dont 140 ha de fosse d’extraction.

L’objet de la demande portait également sur la construction, l’aménagement et l’exploitation d’une station d’expédition par chemin de fer pour les pierres à clinker destinées à la cimenterie d’Obourg. Le permis unique a donc bien été délivré à l’entreprise Holcim Belgique en date du 21 janvier 2013.

« Des recours administratifs, jugés recevables, ont été introduits auprès du ministre compétent en la matière à l’époque, Philippe Henry », rappelle Willy Borsus. « Ces recours ont fait l’objet d’un traitement administratif, suite auquel, en date du 1er juillet 2013, le ministre a confirmé le permis unique précédemment délivré par les fonctionnaires régionaux ».

Plus récemment, un permis d’environnement modifiant le permis unique a été octroyé le 21 juin 2022, en vue de modifier les conditions d’exploitation en zone d’extraction et de dépendances d’extraction en rive gauche de l’Escaut et en zone d’activité économique industrielle en rive droite de l’Escaut, au site des Vignobles.