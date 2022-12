La Grande Donnerie Citoyenne revient à La Louvière ce samedi 17 avec des vêtements et jouets gratuits pour tous

Delphine Hubert (Ligue des Familles) et Anne Löwenthal. - DR

Comme son nom l’indique, l’événement proposera aux intéressés des articles entièrement gratuits. Un concept possible grâce à la générosité des Louviérois. « C’est un magasin éphémère où l’on va mettre tout ce qu’on a reçu, donc des vêtements, des jeux et des jouets, » explique la responsable communication de l’ARC Anne Löwenthal.

« Cette année, c’est un partenariat avec la Ligue des Familles Régionale Centre et en collaboration avec la Donnerie du Centre. Et l’IFAPME, qui nous accueille mais qui met aussi ses étudiants de la section vente en exercice pratique dans la donnerie, ce qui nous aide beaucoup. » Et il y aura du choix : « Il y a une montagne de dons, c’est assez hallucinant. »