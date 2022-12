Mauvaise nouvelle pour les joueurs qui attendaient le jeu Harry Potter, «Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard» (vidéo)

C’est une mauvaise nouvelle de plus pour les joueurs qui attendent impatiemment le jeu. Déjà repoussé une première fois, « Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard » est attendu sur nos consoles le 10 février prochain. Sauf que seul les possesseurs d’une PlayStation 5, Xbox Series X/S ou d’un PC. Pour les autres (PlayStation 4 et Xbox One), il faudra attendre le 4 avril 2023 et même le 25 juillet pour voir le jeu débarquer sur Switch.

Pour patienter jusque-là, Warner Bros. Games a dévoilé une nouvelle vidéo de Gameplay :