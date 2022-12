«Natural Jeanne», à Thuillies, propose des produits d’entretien, sels de bains et bougies naturels: «Je veille à l’aspect environnemental et au respect de la nature»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Désireuse d’apprendre à ses enfants de six et neuf ans comment gérer une entreprise, Joëlle Labilloy, une habitante de Thuillies (Thuin), a commencé à vendre sur ses réseaux sociaux des articles faits à base de produits naturels. « À la base, Natural Jeanne est une entreprise éducative que j’ai créée pour apprendre à mes enfants comment gérer une entreprise, par le jeu. Mais je développe aussi l’aspect d’entreprenariat durable, en montrant que l’on peut se débrouiller en utilisant ce que la nature nous offre, ou recycler ce que l’on emploie plus », lance Joëlle, 37 ans.