Charte de 825 de Corbie: «Une pièce d’archives qui a joué à cache-cache avec les historiens»

On sentait une certaine fébrilité autour de l’ancêtre, vendredi 9 décembre dans les locaux de la communauté de communes de Corbie. Et pour cause. C’était la première apparition publique de la charte de 825 de Corbie, l’originale, dans une version restaurée. Émouvant de penser qu’il y a 1 197 ans, du temps des Carolingiens, ce document a été rédigé, en latin, pour formaliser les privilèges attribués aux moines de l’abbaye de Corbie, domaine de 22 000 hectares fondé entre 657 et 661.

C’est le plus ancien document du département de la Somme, habituellement conservé aux Archives départementales.

de videos Jim Poncelet a passé plus de 100 heures sur ce bout de papier pour lui redonner fière allure. Ce conservateur-restaurateur a détaillé son travail, de la chambre d’humidification à la stabilisation sous presse, six mois, en passant par la table aspirante. Plus de 100 universitaires, élus et passionnés anonymes l’ont écouté, lui et d’autres éminents spécialistes, décrypter le document toute la matinée.

Conservé à Corbie jusqu’à la Révolution Cette journée d’études aurait très bien pu n’avoir jamais lieu tant l’histoire de cette charte, qui transite par le continent américain, est rocambolesque. « C’est une pièce d’archives qui a joué à cache-cache avec les historiens jusqu’à une date récente », sourit l’un des intervenants, Laurent Morelle. La charte de 825 de Corbie restaurée. - (Photo Archives départementales de la Somme) Il retrace ce sinueux parcours. « Jusqu’à la Révolution française, le document est conservé dans le chartrier de l’abbaye de Corbie. » En 1836, il est entre les mains d’un banquier et collectionneur de la Société des antiquaires de Picardie, Jean-Baptiste Ledieu. Il le soumet à un paléographe, dit Champollion Figeac, qui le décrira « en bien mauvais état ». Ce qu’il déchiffre confirme ce que rapportent les textes connus sur cette charte. Acheté par le Département en 2018 à plus de 100 000 € Entre 1912 et 1991, le document disparaît des radars. « Cette année-là, j’ai appris que ce document avait ressurgi, une nouvelle fois, comme un monstre du Loch Ness. Je peux l’examiner pendant quelque temps, pas aussi longtemps que j’aurai voulu. J’assiste à la vente. C’est toujours très triste, ça n’a aucune solennité. On le voit disparaître. » Et là, c’est un collectionneur américain qui fait sien le document.