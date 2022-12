Peter Sagan en rajoute une couche concernant Wout van Aert: «Il me déçoit sur le plan personnel»

La relation entre Wout van Aert et Peter Sagan ne semble pas s’améliorer. Lors de la troisième étape du dernier Tour de France, le Slovaque s’était énervé, pointant du doigt le Belge qui lui avait, selon ses dires, coupé la route lors du sprint. « Je suis surtout content d’être arrivé en un seul morceau », avait alors déclaré Sagan. Deux ans plus tôt, c’est Van Aert qui avait lancé un doigt d’honneur en direction de l’ancien champion du monde, qui lui avait mis un coup de casque. Et la hache de guerre ne semble toujours pas être enterrée entre les deux hommes.

Lire aussi Wout van Aert a-t-il fermé la porte à Peter Sagan lors de la 3e étape du Tour de France? «Je suis surtout content d’être arrivé en un seul morceau»

Interrogé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport afin de faire le bilan de sa saison, Sagan est revenu sur les attitudes de Wout van Aert. « C’est un grand coureur et un champion, mais il m’a insulté au Tour », a-t-il insisté. « Il ne s’est toujours pas excusé. Il me déçoit à un niveau personnel. J’attends qu’il vienne à moi, je ne ferai pas le premier pas moi-même. Il sait pourquoi. »