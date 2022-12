«L’incroyable aventure de Bella»: tiré d’une histoire vraie, ce film ne pourra que vous émouvoir…

Rien ne vaut un film retraçant l’amitié entre un homme et son animal de compagnie pour faire fondre le public. « L’incroyable aventure de Bella » raconte de quelle façon une chienne va parcourir plus de 600 km à travers les États-Unis pour retrouver son maître, bravant tous les dangers.

Le genre de film familial qui fait mouche à tous les coups, d’autant plus que la chienne a une trogne à laquelle il est difficile de résister. Il faut dire que le réalisateur, Charles Martin Smith (qu’on avait connu dans les années 80 et 90 en tant qu’acteur dans « Les incorruptibles » ou « Un homme parmi les loups »), est un habitué du film animalier, puisqu’on lui doit « Air Bud » ainsi que « L’incroyable histoire de Winter le dauphin » et sa suite.