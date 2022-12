Mystère dans les boîtes aux lettres: un homme envoie anonymement de l’argent aux habitants de la ville pour les aider à payer leurs factures d’énergie, «il avait une pile de cartes et faisait le tour»

Ce sont des informations qui donnent le sourire. Anonymement, un homme se balade dans les rues de Chatham, dans le Kent en Angleterre, et laisse des lettres aux habitants. Dans celle-ci se trouve de l’argent, plus exactement un billet de 5£, afin de les aider à payer leurs factures énergétiques.

« Hier soir, il y avait une carte dans la boîte aux lettres et je suis allée la retirer et j’ai vu qu’elle était vierge sur le devant. J’ai pensé que c’était étrange. Je l’ai ouvert et à l’intérieur il y avait ce petit message et ça m’a juste époustouflé », explique une riveraine au Mirror.