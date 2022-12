Enquête pour corruption par un pays du Golfe: le Parlement européen met sur pause le travail impliquant le Qatar

Alors que leur présidente Roberta Metsola annonçait à Bruxelles la préparation d’un « large » paquet de réformes pour davantage de transparence et de contrôle sur les contacts avec les pays tiers, les eurodéputés rassemblés en plénière à Strasbourg ont approuvé à une quasi-unanimité une résolution dans laquelle ils s’engagent à mettre sur « pause » le travail législatif sur des dossiers liés au Qatar.

Dans le même texte, approuvé à 541 voix pour, deux contre et trois abstentions, les élus de l’assemblée proposent de suspendre temporairement les badges d’accès aux bâtiments pour les représentants d’intérêts qatariens. C’est une décision qui revient dans les faits à la présidence du Parlement.

La plénière a été chamboulée par l’annonce des perquisitions et interpellations ayant eu lieu le week-end dernier à Bruxelles, visant une vice-présidente du Parlement européen et ses proches, et, entre autres, un ex-eurodéputé resté actif dans le monde des ONG gravitant autour des institutions européennes. Les quatre personnes inculpées sont soupçonnées d’être impliquées dans des tentatives de corruption de la part du Qatar. Le domicile de l’eurodéputé belge Marc Tarabella a aussi été perquisitionné.