Une octogénaire de Braine-l’Alleud violée et décédée 20 jours plus tard: dix ans de prison requis pour l’agresseur

Le ministère public a requis jeudi, devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon, dix ans de prison à l’encontre d’Ayoub K., pour le viol d’une octogénaire commis en août dernier. La victime est décédée une vingtaine de jours plus tard.

Le prévenu, qui serait né en 2001 – sans papier, il utilise divers alias –, est actuellement en détention.

Les images de caméras de surveillance de la commune et de la SNCB ont été analysées, permettant aux enquêteurs de retracer le trajet de l’agresseur. Celui-ci, après avoir commis une tentative de vol dans un train arrivant de Charleroi, a été prié de descendre à la gare de Braine-l’Alleud. Une fois sorti du train, il a lancé des cailloux aux agents de Securail qui l’avaient obligé à descendre, et en a blessé un au bras. Ce dernier indique souffrir de séquelles psychologiques importantes depuis les faits.

Après être descendu du train, l’homme a consommé de l’alcool et de la drogue à Braine-l’Alleud, avant de croiser le chemin de l’octogénaire et de la violer.

Aucun souvenir

Un avis de recherche diffusé dans la presse a permis de l’identifier. Durant l’enquête, l’intéressé a indiqué qu’il se trouvait sur place et qu’il avait tenté de voler le sac de la Brainoise, mais ne reconnaissait pas le viol. À l’audience jeudi, il disait ne se souvenir de rien. Les faits ne font cependant guère de doute puisque son ADN a été prélevé lors des examens pratiqués sur la victime. Celle-ci, extrêmement choquée d’avoir été violée en rue dans ces conditions, est décédée vingt jours plus tard.

Le lien entre le décès de l’octogénaire et le viol ne peut pas être établi de manière certaine. Mais vu la gravité des faits, une peine de dix ans de prison a été requise. La défense, elle, a plaidé un sursis le plus large possible.

Le jugement sera rendu le 5 janvier.