Liga: le Real Madrid officialise l’arrivée d’Endrick pour 60 millions d’euros

Le Real Madrid, champion d’Espagne et vainqueur de la Ligue des champions, est parvenu à un accord avec Palmeiras concernant le transfert d’Endrick, un jeune talent brésilien de 16 ans. L’international junior restera à Palmeiras jusqu’en juillet 2024 et rejoindra ensuite la capitale espagnole, a annoncé jeudi le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard.

L’attaquant se rendra déjà à Madrid ce vendredi pour visiter les installations du club. D’après les informations de Fabrizio Romano, les Madrilènes ont déboursé 35 millions plus 25 en bonus pour s’offrir la petite pépite brésilienne.