«Zoey’s extraordinary playlist»: c’est quoi cette série feel good inédite avec Lauren Graham («Gilmore Girls»), dispo sur Auvio?

Pour changer un peu des films et séries de Noël, on ne peut que vous recommander cette petite comédie musicale feel good, ultra-colorée et très second degré, emmenée par la ravissante Jane Levy (« Suburgatory »), et avec Lauren Graham (« Gilmore Girls ») dans le rôle de sa boss.

Exécutées à point nommé, les chorégraphies sont entraînantes et on accroche facilement aux personnages, dont on croque les intrigues amoureuses pleines de savoureux clichés. Entre scènes improbables, flashmobs extravagants et moments plus touchants, la série se révèle pleine d’émotions, inventive et pétillante, dans la veine de « High School Musical » mais plus mature. Bref, une vraie bonne surprise !