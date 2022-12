Début de la campagne de prospection pour détecter les réservoirs géothermiques dans les provinces de Namur et de Luxembourg

Ce jeudi, le Service Géologique de Belgique a entamé la campagne de prospection géophysique, GEOCOND2022. L’objectif est de déterminer la présence de réservoirs géothermiques dans les provinces de Namur et de Luxembourg. Et ce, afin d’arriver à une indépendance énergétique accrue en Wallonie.

Au préalable, l’Université de Mons a réalisé l’état des lieux des zones concernées par le passage des camions vibrateurs. Leur analyse a permis de prendre en compte les potentielles fragilités du terrain, afin d’y adapter la campagne géophysique, et d’éviter toutes zones à risque. En outre, le niveau des vibrations est contrôlé et ajusté en temps réel à proximité des bâtiments et des canalisations lors de la campagne.

« À la manière d’une échographie, les camions vibrateurs enverront des ondes dans le sous-sol, le long des lignes, et enregistreront leur retour en surface après réflexion sur les couches géologiques. Nous espérons trouver des réservoirs géothermiques sur notre terrain d’exploration afin de pouvoir en bénéficier pour la Région », commente Estelle Petitclerc, cheffe de projet GEOCOND2022.

Une opportunité pour la Wallonie

La géothermie profonde est source de chaleur, présente en Belgique dans le bassin de Mons. « Elle constitue une ressource renouvelable, non intermittente et stable. Quelles que soient les conditions climatiques, cette solution est disponible en permanence : 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Son impact environnemental et sur le paysage est très faible. Elle est également économiquement rentable et même avantageuse sur le long terme. Cette source de chaleur pourrait représenter une source d’énergie locale solide pour la Région », indique le Service Géologique belge.

« Ce type d’étude doit permettre à la Wallonie de lever certaines incertitudes autour de la ressource en orientant les investissements nécessaires de manière ciblée et pertinente en permettant aux porteurs de minimiser le risque de leurs projets », conclut Pascal Lehance, conseiller énergie au cabinet du ministre du Climat, Philippe Henry.