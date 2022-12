La commune de Schaerbeek tourne le dos au buste de Roger Nols

Le groupe de travail était co-présidé par la bourgmestre f.f. Cécile Jodogne (DéFI) et l’échevine pour l’Égalité des genres et des chances Sihame Haddioui (Ecolo). Composé d’un représentant de tous les partis politiques présents au Conseil communal, de citoyens ainsi que d’experts, le groupe de travail s’est réuni à trois reprises, pendant deux heures, et a tenu sa dernière séance le mardi 6 décembre 2022.

Le buste des différents bourgmestres qui ont géré Schaerbeek accueille les visiteurs dans le grand hall de la maison communale. Parmi ces statues, une fait l’objet de débat. Roger Nols a marqué la Cité des Ânes par son long règne (1970-1989) mais aussi par ses actions et ses propos xénophobes. Suite à la lettre ouverte de Mrax demandant le retrait du buste, la commune a demandé une étude et mis en place un groupe de travail qui vient de faire une proposition d’intervention retenue à l’unanimité.

À l’issue de celle-ci, les chercheurs du Brussels Studies Institute ont été chargés de rédiger un rapport relatant les débats, les opinions et globalement le cheminement de la réflexion du groupe sur ce sujet sensible. Un scénario en particulier a fait consensus dans le groupe de travail et a été retenu à l’unanimité. Il s’agit de retourner le buste de Roger Nols (orienté dès lors face au mur) et de placer devant lui un nouveau socle supportant une nouvelle œuvre d’art, incarnant les valeurs actuelles de la commune. Par ailleurs, un dispositif pédagogique sera mis en place autour du buste, afin d’expliquer l’intervention, et ses raisons.