Manifestation nationale ce vendredi: 60% des vols annulés à Brussels Airport, l’aéroport de Charleroi aussi impacté, des récyparcs fermés et des dizaines de milliers de personnes attendues à Bruxelles… le point dans votre région

« Ces annulations sont nécessaires pour éviter le chaos et pour pouvoir garantir la sécurité », explique une porte-parole de l’aéroport.

Les voyageurs sont invités à limiter tant que faire se peut leurs bagages et à tenir compte des perturbations qui toucheront également certains transports en commun. Sur le rail, en revanche, les trains circuleront normalement.

Charleroi aussi impacté

Les trois syndicats attendent des dizaines de milliers de personnes à la manifestation nationale prévue vendredi matin à Bruxelles pour réclamer un meilleur pouvoir d’achat de la population, en particulier dans le secteur non-marchand. Alors que ce n’était pas prévu en début de semaine, l’aéroport de Charleroi (BSCA) devrait bel et bien tourner au ralenti.

« Nous prévoyons la participation de dizaines de milliers de personnes à l’action de ce vendredi » déclare à l’agence Belga le président de la FGTB, Thierry Bodson. « Cependant, je crois que nous serons moins nombreux qu’au mois de juin dernier où nous étions 80.000. Lundi, je n’étais pas optimiste du tout. Depuis lors, des instructions sont données aux militants. Il ne faut pas oublier qu’en cette période de fin d’année, beaucoup de travailleurs ne sauront pas se libérer. Notamment dans le secteur de la distribution et du commerce. C’est pour ça que c’est compliqué de faire des prévisions concrètes. Le secteur industriel devrait être fortement représenté à notre marche. »

Le secteur public sera vraisemblablement le plus impacté : « Le secteur non-marchand n’entre pas en ligne de compte pour l’éventuelle prime de 500 ou de 750 euros octroyée dans le cadre des négociations de l’enveloppe bien-être et de la norme salariale. Une norme salariale qui, je le rappelle, est fixée à 0 % ».

Le porte-parole néerlandophone de la CSC, David Van Bellingen, ajoute auprès de l’agence Belga : « Nous recevons beaucoup de questions et de remarques de la part de personnes qui éprouvent des difficultés à payer leurs factures ou leurs achats ». C’est pourquoi les syndicats exigent aussi le plafonnement des prix de l’énergie et « l’arrêt des offensives sur l’index ».

Les 19 CPAS bruxellois ont d’ores et déjà annoncé leur présence dans les rues de Bruxelles : « Leurs homologues wallons devraient suivre le mouvement » confie Thierry Bodson. Pour le reste, chaque cas devrait être différent : « Chez bpost, la mobilisation devrait être ’half en half’ (’moitié-moitié’, NDLR.). L’enseignement francophone, la police et les pompiers devraient fonctionner normalement ».

Les trains devraient également rouler au contraire de nombreux bus, métros ou trams au TEC, à la Stib et chez De Lijn. Plus de 200 vols sont déjà supprimés à l’aéroport de Bruxelles-Zaventem. À Charleroi, 30 % des vols seront finalement annulés. D’après BSCA Security, les passagères et passagers touchés ont déjà été prévenus. Par contre, d’autres désagréments surviendront pour les arrivées puisque les liaisons en bus vers la gare de Charleroi seront beaucoup moins nombreuses, voire inexistantes.

La manifestation nationale démarrera à 10h00 depuis la gare du Nord à Bruxelles.

Réciparcs fermés :

Brabant wallon

Les récyparcs seront fermés et la collecte des déchets sera perturbée, vendredi, dans le Brabant wallon, en raison de la grève générale annoncée, a indiqué jeudi l’opérateur in BW.

Les 17 récyparcs de l’intercommunale in BW seront a priori fermés vendredi. Sont concernés les sites de Braine-le-Château, Braine-le-Comte, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Étienne, Genappe, Incourt, Ittre, Jodoigne, Nivelles, Orp-Jauche, Perwez, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain et Wavre. Ils rouvriront leurs portes au public dès samedi matin.

Par ailleurs, la tournée de ramassage des sacs bleus PMC de Wavre, initialement prévue vendredi, est reportée à samedi.

Les autres tournées de ramassage de déchets ne devraient a priori pas être perturbées, précise l’opérateur brabançon wallon.

Liège

Trente-six recyparcs seront inaccessibles vendredi en province de Liège, en raison de la grève générale annoncée par les instances syndicales, a indiqué l’association intercommunale Intradel, qui regroupe 72 communes liégeoises, jeudi.

L’intercommunale prévient également que ses services risquent d’être fortement perturbés.

Resteront accessibles les recyparcs de Beyne-Heusay, Boncelles, Esneux, Ferrières, Fléron, Jalhay, Juprelle, La Calamine, Liège-Angleur, Nandrin, Seraing 1 Marnix, Seraing 2, Thimister, Visé et Verviers 2.

Seront fermés les 36 recyparcs d’Amay, Ans, Aywaille, Bassenge, Blegny, Burdinne, Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont, Flémalle 1, Flémalle 2, Grâce-Hollogne, Hannut, Herstal, Herve, Huy, Liège-Glain, Liège Sart-Moray, Limbourg, Lontzen, Ouffet, Oupeye, Plombières, Raeren, Remicourt, Saint-Georges, Seraing 3 (Jemeppe), Spa, Sprimont, Theux, Trooz, Verviers 1, Visé, Wasseiges, Waremme et Wanze.

Bruxelles

Les services de Bruxelles-Propreté risquent fort d’être perturbés vendredi à l’occasion de l’action nationale prévue pour la défense du pouvoir d’achat, a indiqué l’opérateur bruxellois de la propreté jeudi.

Pour la collecte des déchets ménagers, les communes qui pourraient être concernées sont Anderlecht, Auderghem (quelques rues mitoyennes avec Woluwe-Saint-Pierre), Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles (Haren et une partie de Laeken), Etterbeek (rues mitoyennes avec Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre), Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek, Saint-Gilles (quelques rues mitoyennes avec Anderlecht), Schaerbeek (quelques rues mitoyennes avec Woluwe-Saint-Lambert), Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.

Les habitants de ces communes dont les sacs ne seraient pas collectés sont invités, dans la mesure du possible, à rentrer leurs sacs jusqu’à la collecte suivante.

D’autre part, les recyparcs – ou certains d’entre eux – pourraient être fermés vendredi.