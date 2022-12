Coup de théâtre! Après avoir annulé, puis renouvelé une de ses séries phares… France Télévisions revient encore sur sa décision

Après avoir annulé, puis renouvelé « Candice Renoir » pour une onzième saison délocalisée à Marseille… la chaîne est encore revenue sur sa décision, et n’offrira finalement plus que quelques téléfilms à la commandante gaffeuse de Cécile Bois. « Nous ne ferons pas six nouveaux épisodes, mais des prime times événementiels : l’un a été tourné en Corse. Le deuxième, en cours d’écriture, sera thématisé Halloween », a récemment fait savoir Anne Holmes, la directrice des programmes de France Télévisions, qui cherche « d’autres héros » pour davantage de miniséries, et moins de fictions récurrentes.

« Nous nous sommes dit qu’en la changeant de lieu, avec ce que cela implique de nouvelles relations, de nouveaux collègues et de nouveaux décors, il y avait encore du potentiel », avait pourtant déclaré Anne Holmes, pas plus tard qu’au printemps dernier. Une bonne idée sur laquelle ils avaient commencé à travailler en parallèle du tournage du premier unitaire filmé sur l’île de beauté. « Cela va être l’occasion de faire rentrer de nouveaux personnages et de nouvelles rivalités », précisait alors la productrice, Caroline Lassa. « Et on pourrait envisager de faire quelques clins d’œil à Sète, car Candice ne peut pas complètement zapper ces dix ans… »