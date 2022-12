Deux femmes, âgées de 16 et 71 ans, victimes du même homme à Arlon: «Il a dit qu’il allait lui donner une bonne correction!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Portées et amenées de force sur un lit, caressées à la poitrine… à un an d’intervalle, deux femmes, âgées de 16 et 71 ans (au moment des faits) ont vécu le même traumatisme dans un appartement de la Grand-Rue d’Arlon. Un traumatisme qui aurait été causé par un homme d’une quarantaine d’années.