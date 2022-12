Harry Potter en série: où en est le projet? Warner Bros. annonce une bonne nouvelle

Vingt ans après ses débuts au cinéma, le célèbre sorcier à la cicatrice va-t-il, oui ou non, investir nos petits écrans? «Il y a beaucoup d’intérêt et beaucoup de passion autour de Harry Potter, donc on y pense absolument», indique Channing Dungey, la patronne de Warner Bros. TV, qui aspire à proposer une série issue de l’univers de J.K. Rowling. «Il y a énormément d’ambition pour cette licence et nous sommes engagés dans un certain nombre de conversations différentes. Ce qui est génial, c'est que vous voyez à quel point le public est prêt à voir ça. Notre équipe des programmes a fait un fantastique travail pour le Retour à Poudlard l'année dernière, qui a eu un écho phénoménal. Puis nous avons fait un ce jeu-questionnaire, Le Tournoi des Quatre Maisons, avec Helen Mirren en tant qu'animatrice. Le public a envie ! Nous essayons juste de déterminer quelle est la bonne prochaine étape…»

Lire aussi Jolie mais très chère et peu spectaculaire: on a testé l’expérience Harry Potter et à 55 euros par adulte, ça ne vaut pas le prix!

de videos

De quoi rassurer les fans de la saga, alors que « Les Animaux Fantastique » a fait un gros flop au box-office avec son troisième opus (« Le Secret de Dumbledore »), et que l’adaptation au cinéma de la pièce de théâtre « L’enfant maudit » peine à se concrétiser...