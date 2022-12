Les élèves de 5e et 6e primaires jouent le rôle des gardiens de l’énergie à Namur

Cette initiative émane des cabinets de Christine Halut, échevine de l’Éducation, et Charlotte Mouget, échevine de la Transition écologique à Namur. « Le but de cette réunion a été d’échanger et d’apporter les idées des différentes écoles sur les bons comportements à adopter et les actions à développer pour avoir un impact positif sur l’environnement. » déclarent-elles.