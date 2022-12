Dossier intelligence artificielle, partie 6: où en est la Belgique ?

27ème. C’est la place qu’occupe la Belgique dans l’Index global de l’IA dans le monde. Un classement basé sur les investissements, l’innovation et l’implémentation de l’IA dans notre quotidien. Sans grande surprise, la première place est occupée par les Etats-Unis et la seconde par la Chine. Le Belgique est ainsi le 14ème pays européen.

Alors, où en est-on vraiment ? « C’est toujours très compliqué de répondre à ce genre de question », précise Baptiste Fosséprez, directeur de PEPITe, une société wallonne spécialisée en IA. « D’un côté, on sent une réelle volonté de faire entrer la Belgique dans le monde de l’IA. Les acteurs de terrain sont de plus en plus nombreux, le savoir-faire belge est reconnu, il y a des sociétés qui offrent des produits vraiment innovants et des solutions efficaces. Mais, d’un autre côté, il y a encore tellement de travail. Et le politique pourrait nous aider davantage. Nous n’avons pas besoin de grande déclaration, mais de décisions concrètes et d’investissements. De très nombreuses sociétés comme la mienne ont le potentiel de devenir des leaders mondiaux, mais ne sont que trop peu supportées. C’est ça dont nous avons besoin, que le monde public nous fasse confiance concrètement, pas avec des mots ».

Dans notre pays, nous pouvons nous réjouir que les entreprises belges commencent à utiliser l’IA, mais sont aussi acteurs de cette nouvelle technologie. Certaines sociétés ont vraiment une plus-value en matière d’intelligence artificielle. On retiendra, entre autres, Robovision, N-side, I-care, xyzt.ai, dataroots, B12 Consulting, Phoenix AI etc.

En 2020, la Belgique comptait près de 450 entreprises actives dans l’IA. Près de la moitié avait moins de 5 ans et une grande majorité employait moins de 10 personnes. Un vivier de pépites qui ne demande qu’à se développer.

Et la Wallonie ?

La caricature représente parfois la Wallonie comme une terre sans avenir. En termes d’IA, nous pouvons en tout cas nous réjouir de plusieurs belles initiatives. Par exemple DigitalWallonia4.ai, une initiative portée par l’Agence du Numérique, Agoria, l’Infopôle Cluster TIC et le Réseau IA. Ce programme a pour premier objectif d’accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle en Wallonie. Le deuxième objectif est le développement de son écosystème wallon.

Officiellement, DigitalWallonia4.ai a été lancé en Novembre 2019 propose d’accompagner concrètement les entreprises qui souhaiteraient intégrer l’IA dans leur quotidien ou même créer des services et des produits « augmentés ». Trois programmes d'accompagnement existent :Start IA, Tremplin IA et Cap IA. On notera que ces programmes ne sont pas gratuits, mais peuvent être financés à 70%. En 3 ans, des centaines d’organisations ont pu bénéficier de ces accompagnements. Bilan très positif.

La volonté politique et académique

Côté politique, la volonté est là. A Bruxelles, en Wallonie et au niveau fédéral, plusieurs initiatives voient le jour. Le Grand plan pour l’IA de Mathieu Michel a le mérite d’exister. Mais, il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour qu’elle se produise. Le plan fédéral dont nous avons parlé dans nos pages le 28 octobre dernier n’offre rien de concret. Trop abstrait, pas chiffré, sans évaluation des mesures annoncées, sans agenda, mais plus embêtant, sans état des lieux actuels. Disons-le sans ménagement, en l’état, il ne permettra pas de partir « à la conquête du monde » comme le souhaite Mathieu Michel. Il faut espérer que le monde politique revoit sa copie et s’entoure des acteurs de terrain.

La bonne nouvelle nous vient en fait du monde académique qui a bien compris l’enjeu de l’intelligence artificielle pour notre pays et notre économie. Plusieurs initiatives sont, en effet, prises pour faire avancer la recherche et l’emploi. La plupart de nos universités proposent des Master en Sciences de la donnée. Objectif : attirer un large afflux d'étudiants grâce à son mélange unique de matières à la fois informatiques et humaines. On notera aussi que l’UMONS permet à des étudiants l’obtention d’un certificat spécifique Hands on AI, accessible aux détenteurs d’un bachelier. L’UMONS qui a, par ailleurs lancé en septembre dernier, une Chaire en Intelligence Artificielle et Médecine digitale.

« Toutes ces initiatives sont précieuses et doivent être encouragées. Mais pour rivaliser avec le reste du monde, pour avoir un marché de l’emploi qui corresponde aux emplois de demain, il faudra que notre pays et nos Régions comprennent l’importance d’investir massivement dans l’IA » conclut, Baptiste Fosséprez.

