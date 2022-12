«ReuSSS»: la nouvelle série qui donne un coup de modernité au genre de la comédie musicale, à découvrir sur Auvio

Une série qu’on vous conseille fortement et qui est à découvrir sur la plateforme de streaming de la RTBF.

Il y a le beau Sète avec « Demain nous appartient », et le Sète plus urbain avec ce « West Side Story » version rap et R’n’B, dispo sur Auvio. Adaptée du spectacle « Place des Mythos », de Catherine Régula, cette ambitieuse fiction française façon comédie musicale sur fond de drame de quartier suit trois têtes brûlées qui ont grandi dans la même cité.

Quand le grand frère de l’une d’elle est retrouvé inconscient, elles vont mener leur propre enquête pour retrouver celui ou ceux qui l’ont violemment agressé. Un conte moderne original dopé à l’espoir, auréolé du prix d’interprétation pour chacune de ses trois actrices principales au Festival Séries Mania 2022.