Après «Kaamelott», Alexandre Astier entend plancher sur une toute nouvelle série médiévale! Premières infos…

« Cinq, six ou sept épisodes » pourraient voir le jour, avec Astier dans le rôle principal du chasseur François Antoine, à qui il a décidé d’affubler… la peur du noir ! En 2018 déjà, l’éternel roi Arthur confiait à OCS son envie de traiter ce fait divers qui l’avait particulièrement marqué étant plus jeune. « Petit, il se rendait dans le Gévaudan pour rendre visite à son arrière-grand-mère paternelle, qui lui racontait la fois où son propre grand-père avait été poursuivi par un loup », rappelle Allocine.fr. « Cette anecdote familiale a fait naître en lui une passion pour cette bête mythique. »

Bien qu’il soit en pleine préparation de la suite du film « Kaamelott », qui s’inscrit dans la continuité de la série du même nom, Alexandre Astier reviendra aussi à la télévision. Le comédien, scénariste et réalisateur a posé les bases d’un feuilleton axé sur l’histoire de la Bête du Gévaudan, un canidé qui a fait une centaine de victimes dans les campagnes françaises, entre 1764 et 1767.

Depuis, l’idée a vraisemblablement mûrie. « J'ai fait tout un tas de recherches, j'ai embêté tout un tas de consultants, de spécialistes sur tout : des zoologues, des éthologues, des spécialistes du loup, des spécialistes du chien, des spécialistes de la rage, des spécialistes du Gévaudan, des spécialistes de Versailles, des spécialistes de Louis XV évidemment, des spécialistes des voyages en ce temps-là, et puis des archives départementales du Gard, de la Lozère, de l'Ardèche, partout » a déclaré Alexandre Astier, en octobre dernier.

Et de préciser quant à son héros : « Tant qu'il est à Versailles, il va combattre sa peur du noir avec une drogue -de laudanum, l'opium liquide- mais quand on va l'envoyer dans le Gévaudan, qu'il ne pourra plus se fournir là-bas, il va être obligé d'affronter la Bête du Gévaudan en plein sevrage, sans rien, pour combattre sa peur du noir. »