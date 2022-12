La compagnie aérienne hongroise Wizz Air arrive au Luxembourg

La compagnie aérienne Wizz Air dévoilait, il y a quelques années, vouloir offrir les tarifs les plus bas pratiqués en Europe centrale et orientale. Elle rajoutait que : « dans cette optique, le choix de nos aéroports a un impact crucial. C’est pourquoi nous nous efforçons sans relâche d’étendre toujours plus notre réseau d’aéroports. » c’est donc ici chose faite avec le Luxembourg ajouté à la liste de son réseau.

Le premier vol d’une longue liste

La compagnie est bel et bien en pleine phase d’expansion, avec maintenant l’aéroport de Luxembourg – Findel, qui se rajoute à la liste. Le premier vol annoncé en départ du Luxembourg sera vers l’Italie, au prix dérisoire de 24,99€.