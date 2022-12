Voici les services de la Ville de Tournai impactés par la grève de ce vendredi 16 décembre

La piscine communale de Kain sera fermée pour la journée, tandis que les crèches communales des Chatons et du Clos des Poussins resteront fermées.

Le musée de Folklore et des Imaginaires et le musée d'Histoire militaire ne seront pas accessibles non plus. Dans l'enseignement communal, seule l'école d'Havinnes sera fermée pour cause de grève, et les élèves seront accueillis à l'école communale de Béclers.