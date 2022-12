6ème édition du Marché du Terroir de Léglise le 17 décembre : découvrez le programme

Le samedi 17 décembre, le Marché du Terroir de Léglise se pare de ses plus belles lumières afin de rendre vos fêtes de fin d’année étincelantes. Pour l’occasion, 37 exposants illumineront vos menus et inspireront vos idées cadeaux : les 18 producteurs locaux présents chaque mois sur le Marché et 19 artisans issus de la commune de Léglise. Ce Marché est l’occasion idéale pour rendre vos fêtes plus durables, en mode 100% local. Du menu aux cadeaux, votre liste sera complète !

Convivialité et complicité L'atmosphère conviviale et chaleureuse sera comblée par la venue du Père Noël et sa distribution de biscuits de fête. Le bar fera également son grand retour et sera tenu par deux associations locales. Venez déguster un Maitrank chaud ou l’une des délicieuses préparations de fêtes cuisinées avec passion par les nombreux producteurs présents.

La Ligue des Familles de Léglise proposera une chouette activité pour les plus petits visiteurs. Le CCCA (Conseil Consultatif des Ainés) et le Lions Club local réchaufferont les cœurs et les corps avec leurs soupes et gaufres chaudes. Toute l’équipe des bénévoles du marché et de l’Office du Tourisme met toute son énergie dans la mise en place de cet évènement afin de le rendre joyeux et féérique.

Des paniers cadeaux qui ont du sens L’équipe du Marché du Terroir vous propose à la vente un panier garni composé de produits issus de la commune de Léglise. Ce panier 100% « Made in Léglise » est composé de huit produits contenus dans une corbeille, en bois local, produit par la Boissellerie de Paliseul. Au prix de 40€, ils sont disponibles à la réservation sur le site www.visitleglise.be ou par téléphone à l’Office du Tourisme de Léglise au 063/57 23 52. Ce marché est l’occasion pour tous les gourmands de faire le plein de produits qualitatifs pour la préparation des menus de fêtes et de trouver les derniers cadeaux à placer sous le sapin.