Dix ans déjà que Philippe Albert apporte son vécu au micro de la RTBF. Et il ne faut pas croire que l’ancien Soulier d’Or 1992 se la joue à « Monsieur je-sais-tout ». Comme à l’époque où il portait haut les couleurs du football belge, il prépare ses matches avec rigueur et professionnalisme. Voici d’ailleurs sa réponse lorsqu’on lui demande ce qu’il va retenir du Qatar. « D’abord, je tiens à profiter de cette question pour dire, qu’être chroniqueur ou journaliste, sur une Coupe du monde, c’est du boulot. Il ne faut pas croire qu’on est en vacances ! Du 20 novembre au 6 décembre, je me suis retrouvé tous les jours dans un stade à préparer les matches quatre heures à l’avance. Donc, je n’ai pas eu trop le temps de visiter… Je peux juste dire que tout était très bien organisé, mais qui suis-je pour revendiquer quoi que ce soit ? C’était aux Fédérations et à la FIFA de prendre leurs responsabilités au moment de l’attribution de cette Coupe du monde en 2010… »

Après la finale de dimanche, ne comptez même pas sur l’homme de Bouillon pour, cette fois, prendre des vacances sous le soleil de Doha. « Non, car je ne pars jamais en vacances ! J’ai tout ce qu’il me faut en famille en Belgique. J’ai du boulot chez moi toute l’année, et pour le reste, je profite de notre tranquillité. Pour ce qui est des voyages, j’ai eu ma dose avec ma carrière. »

Vous n’avez jamais eu le mal du pays, ici ?