Comment l’œuvre de la Normande Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022, est étudiée au lycée

La classe touchée par les secrets de famille

À plusieurs kilomètres de Lillebonne, Catherine Infray, prof de français et d’histoire-géographie en seconde bac professionnel, la rassure. « Tout dépend de l’approche et des œuvres sélectionnées. La seconde sanitaire et sociale, dominée par une majorité de filles, se montre touchée par les secrets de famille », résume l’enseignante au lycée Louis-Modeste-Leroy d’Évreux, qui a opté pour L’Autre fille pour « le jeu autour de l’identité et le format de la lettre ». Pendant trois semaines, à raison de 2 h 30 hebdomadaires la classe entière et d’1 heure en groupe, l’enseignante oriente sur cinq thèmes. « Ce qui permet de découvrir les années cinquante et soixante en Normandie et pour les élèves qui seront appelés à travailler en Ehpad de comprendre à travers l’éducation reçue par Annie Ernaux le vécu de certaines personnes de plus de 80 ans aujourd’hui. »