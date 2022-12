Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La salle de l’administration communale de Pecq était pleine, mercredi soir, à l’occasion de la réunion citoyenne programmée autour du futur chantier de la N50. Après la première phase du chantier, qui concernait la partie entre Pecq et la limite avec la Flandre, le projet de réfection et de sécurisation de la N50 sera lancé en 2023 pour ce qui concerne le tronçon entre la sortie de Ramegnies-Chin (rue Gilles de Chin) et Pecq (jusqu’au carrefour formé avec le Bas Chemin et la Rue de Saint-Léger). Soit un petit 5km pour rejoindre la partie déjà refaite.