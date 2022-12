Triste nouvelle pour Jean-Denis Lejeune: «Tu es partie rejoindre papa et Julie»

C’est une terrible nouvelle qui touche Jean-Denis Lejeune. Il a en effet annoncé ce mercredi le décès de sa maman en publiant un message déchirant : « Ma petite maman, voilà tu es partie rejoindre papa et Julie. Je ne suis pas croyant et je ne sais pas ce qu’il y a après. Mais si le paradis existe, faites la fête et embrasse fort papa et Julie. Tu es enfin libérée de tes souffrances. On vous aime. Tes enfants. »

Depuis l’annonce du décès, Jean-Denis fait l’objet d’une formidable vague de messages de soutien, publié par centaines. « Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos messages de soutien suite au départ de maman. Si vous voulez lui rendre une petite visite, ce sera au funérarium Arce rue Jean Louis Adam à partir de dimanche de 17a 19h. La levée du corps aura lieu mercredi a 10h. Merci. »