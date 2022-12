La Croix-Rouge ouvre un nouveau centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Genappe

«Cela fait maintenant plus d’un an que des personnes demandant la protection internationale à la Belgique se trouvent sans place d’accueil alors qu’elles ont droit à cette modalité matérielle prévue par l’État», déplore la Croix-Rouge, actrice de l’accueil des demandeurs d’asile depuis plus de 30 ans avec plus de 8.000 places mises à leur disposition sur le territoire belge.

Le nouveau centre de Genappe a été aménagé dans les bâtiments d’une ancienne maison de repos. Il compte 244 places, dont 24 pour des mineurs étrangers non accompagnés (Mena). Un focus sera fait sur l’accueil de familles.