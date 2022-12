Insolite. Dans l’Eure, une entreprise répare votre vélo… à domicile !

Quand l’usine Saint-Louis sucre à Nassandres-sur-Risle, dans l’Eure, a fermé ses portes, en 2021, Philippe Thebault et Séverine Pelletier ont dû se reconvertir. Ils ont créé Doct’Eure Vélo, le 7 novembre 2022, une entreprise de réparation des deux-roues qui se déplace sur les marchés. « Dans 80 % des cas, on nous demande des choses très simples : réparer une crevaison, régler un dérailleur, changer un câble de frein. Nous pouvons le faire sur place. Pour les interventions plus complexes, nous emmenons le vélo dans notre atelier et nous le ramenons le mois suivant. Nous pouvons aussi nous déplacer à domicile. » Une création en tandem Responsable de maintenance, Philippe Thebault est passionné de vélo depuis toujours. Il a entraîné des jeunes et fait partie de l’encadrement du VC Évreux. Il a donc choisi de joindre l’utile à l’agréable, en suivant une formation de technicien vendeur de cycles. « Je songeais au départ à m’occuper du service après-vente dans une grande enseigne, se souvient-il. Plusieurs collègues qui préparaient leur certificat de qualification professionnelle avec moi à Orléans avaient l’ambition de créer un atelier itinérant. Ils m’ont dit que je connaissais bien le vélo, et que je ferais mieux de monter mon affaire. »

Mais l'Eurois n'a pas voulu se lancer seul dans cette aventure, à moins de trois ans de la retraite. Il a convaincu Séverine Pelletier de partir en tandem avec lui. « Nous avions l'habitude de rouler ensemble. Notre entreprise est domiciliée chez elle, à Bray, et je me suis chargé de la former à ce nouveau métier. Le but est qu'elle décroche aussi son examen dans les dix-huit mois, pour reprendre le flambeau quand je m'arrêterai. »

Les deux associés ont investi près de 30 000 € pour acheter un fourgon et l’équiper de tout l’outillage nécessaire et d’un stock de pièces détachées permettant de répondre aux demandes les plus courantes. « Notre rayon d’action s’étend à l’ouest d’Évreux, jusqu’aux portes de Bernay. Nous avons choisi 12 communes où nous nous déplacerons une fois par mois. Nous viendrons tous les quinze jours au Neubourg : le matin sur le marché et l’après-midi au bord de la voie verte, face à l’office de tourisme. »