Oppo dévoile deux nouveaux smartphones pliables… dont un pour l’Europe!

Toujours avide d’innover, Oppo a présenté ses nouvelles solutions intelligentes dans les domaines du divertissement, de la productivité, de la santé et de l’apprentissage. Comme à son habitude, c’est lors de l’Inno Day, la conférence en ligne dédié à l’innovation du constructeur chinois, que les annonces ont été faites. Voici ce qu’il faut retenir de ce deuxième jour consacré aux smartphones.

Un pliable pour l’Europe

L’année dernière, nous avions pu découvrir de manière exceptionnelle l’Oppo Find N. Smartphone pliable uniquement destiné au marché chinois, celui-ci nous avait convaincus par son format un peu plus carré que ce que proposent les concurrents dans la même gamme. Pourtant, un an plus tard, c’est avec une version « flip » que le constructeur arrive sur le marché européen.