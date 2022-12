Drame après le match France – Maroc: le chauffard ayant tué un adolescent de 14 ans à Montpellier activement recherché

« Nous appelons au plus grand calme et exprimons notre confiance dans les institutions de la République, police, justice » a-t-elle ajouté, demandant aux médias de respecter son « deuil » et son « intimité ».

Une cellule d’accompagnement psychologique a été mise en place au collège des Escholiers où l’adolescent était scolarisé comme élève de 4e « pour accompagner et soutenir les élèves et les personnels » a annoncé dans un communiqué la rectrice de l’académie Sophie Béjean.

« C’était un élève un peu turbulent, mais généreux, très gentil. J’ai encore sur mon bureau le Carambar qu’il m’a offert hier, ça me brise le cœur ». Vendredi matin, un hommage doit être organisé au collège, « en présence de tous les élèves, du personnel et des représentants du rectorat », a-t-il indiqué.

En 2019, lors de célébrations à la suite d’un match de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), un autre accident avait eu lieu dans le même quartier. Un supporter avait perdu le contrôle de son véhicule et percuté une mère de famille et son bébé. La mère était morte sur le coup et l’enfant avait été grièvement blessé.