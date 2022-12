Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Julian est jeune, c’est normal qu’il coure, il a, surtout, cette envie de dévorer le monde. »

Le premier des deux buts qu’il a inscrits en demi-finale contre la Croatie photographie parfaitement cette description de Julian Alvarez, énoncée par son sélectionneur, Lionel Scaloni. Une course supersonique de 60 mètres vers le grand rectangle avec des adversaires aux trousses, un ricochet favorable, la balle qui rebondit encore sur son corps, et lui qui l’accompagne, enfin, doucement, dans le but.

Vitesse, puissance, coordination, réflexe et jusqu’au-boutisme.

Manchester City l’a payé 20 millions en janvier

Bénie par une certaine dose de réussite, cette prouesse a fait remonter, du cœur à la mémoire collective des Argentins, une autre « corrida », celle, tout aussi rocambolesque, qui avait abouti au second but de Mario Alberto Kempes dans les prolongations de la finale de 1978 contre les Pays-Bays au Monumental de Buenos Aires. Présent dans les tribunes du stade de Lusail, mardi, le « Matador » a reconnu la gémellité de ces deux actions. « Mon but avait ouvert la voie au premier titre de l’Argentine, j’espère que celui-ci lui offrira à la Selección la possibilité d’accrocher une troisième étoile au maillot. »

Alors, homme de la providence, Julian Alvarez ? Le natif de Calchín, dans la province de Córdoba, en a pris en tout cas furieusement les traits dans cette Coupe du monde.