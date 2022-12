Nino, le cordonnier de Quaregnon, est acquitté de blanchiment d’argent: «Cet argent était honnêtement gagné»

La justice a été trop inquisitive envers le cordonnier de Quaregnon. À la suite d’une enquête n’ayant rien à voir avec de la finance, les policiers l’avaient perquisitionné. Trouvant son bas de laine, ils l’ont suspecté d’avoir acquis son argent illégalement. Défendu par Me Frank Discepoli devant le tribunal du Hainaut (à Mons), le cordonnier vient d’avoir gain de cause. Il est acquitté d’une prévention de blanchiment.

Tout commence le 28 juin 2020 avec un différend sur un passage pour piétons, face au magasin Evariste, rue du Village à Quaregnon – à cinquante mètres de sa cordonnerie. Pour un incident auquel Nino était étranger, on en est venu à s’empoigner. En fait, il s’en était fallu de peu pour que le beau-fils de Nino, transportant son bébé de onze mois, ne se fasse renverser par une voiture qui avait stoppé in extremis ! On se dispute, le fils de la conductrice sort du magasin d’en face… Le landau en arrive à se renverser, le bébé tombe, front à terre ! C’est dans ces conditions que Nino, le parrain du bébé, est sorti, muni de son pistolet 9.35 qu’il possédait sans autorisation. Dans une altercation, il est tombé, le coup est parti, blessant un antagoniste au sol. Nino a été inculpé de coups volontaires ayant entraîné une incapacité.

Me Discepoli a plaidé l’acquittement. L’analyse comptable a ventilé ses 30 ans de carrière, ses avoirs hérités… Conclusion : on a pu démontrer qu’il avait gagné 1.800 euros par mois. En travaillant sans cesse, sans prendre de vacances…

La justice a suivi Me Discepoli et a acquitté Nino de la prévention de blanchiment. Cet argent n’a pas été investi dans un projet destiné à en dissimuler l’origine, pour le blanchir. Nino a eu le malheur de conserver ses économies chez lui. Parole d’artisan, on ne l’y reprendra plus. Désormais, il fera comme tout le monde : il mettra ses économies sur un compte en banque que ses (grands) enfants l’aideront à gérer.