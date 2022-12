Attaque à la hache au Lidl de Jeumont: l’assaillant, un homme de 26 ans, souffre «d’une pathologie psychiatrique lourde»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sera-t-il en mesure d’expliquer ses motivations aux enquêteurs ? Rien n’est moins sûr pour le moment. Héliporté au CHR de Lille lundi, le principal suspect dans l’attaque du Lidl de Jeumont se trouvait entre la vie et la mort dans la nuit, après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Il a été opéré d’urgence par les médecins et, mardi matin, son pronostic vital n’était plus engagé. Néanmoins, son état de santé ne permet pas encore aux enquêteurs de l’interroger. Les vérifications de son profil ont été compliquées, car le suspect ne portait aucun papier d’identité sur lui.